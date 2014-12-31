Forbes: Россия должна сократить военные расходы, чтобы сбалансировать бюджет

Об этом пишет Тим Уорстолл в своей статье, которая называется «Россия должна сократить военные расходы, чтобы сбалансировать бюджет», опубликованной на сайте Forbes.com.

И это как раз тогда, когда власти, наоборот, сильно увеличили военный бюджет с целью модернизировать вооруженные силы. Но надо сказать, что на самом деле состояние обычных российских вооруженных сил не очень то и хорошее сейчас: то, что авианосец не может вылететь за пределы российских территориальных вод без морского буксира на случай, если двигатель выйдет из строя, кажется очень забавным. Тем не менее, такие расходы – это слишком большая нагрузка на истощенный бюджет, который уже и так сильно пострадал от падения цен на нефть и газ. Можно сказать, что и до этого нагрузка на бюджет была слишком большой, учитывая то, какие невероятные суммы тратились на российскую армию:

Военные расходы сократят на 10 % в следующем году, но министр финансов Антон Силуанов сказал на прошлой неделе, что этого не достаточно, чтобы сбалансировать бюджет. Больше всего средств выделялось на социальную и военную сферы, а Путин сделал военные инвестиции своим приоритетом еще до того, как началось противостояние с Западом, когда Россия в марте аннексировала Крым.



Из общей суммы расходов в 2014 г. – 13,96 триллионов рублей – на социальные выплаты было выделено около 33 %, а на оборону и безопасность – 32,5 %.



В следующем году на военные расходы будет выделено 35 % из бюджета, составляющего 15,51 триллиона рублей. Это означает, что на оборону и безопасность будет потрачено около 100 млрд. долл. по сегодняшнему курсу валют.

Конечно, стоит осторожно относиться к этим цифрам. США в том же году собираются потратить намного больше средств на военную сферу. Но США при этом и гораздо богаче. Мы можем говорить о разных цифрах, например, военные расходы составляют около 42% от дискреционных расходов бюджета. Но здесь есть и подводные камни. Например, это сумма из федерального бюджета, но в федеральной системе США не все расходы покрываются средствами из бюджета. Кроме того, различие между «дискреционными» и «недискреционными» расходами является несколько искусственным. Абсолютно все расходы можно назвать дискреционными, поскольку Конгресс может изменить их при желании. На самом деле это различие можно выразить в двух фразах: «мы голосуем за это и все время меняем» и «мы изменим это, если мы на самом деле этого захотим». Нельзя сказать, что у Конгресса нет права менять их.

Но обратите внимание, что те 35% полностью покрываются средствами из госбюджета России. А это составляет около 36% от ВВП, то есть на военные расходы приходится примерно 12% от ВВП (более стандартные методы исчисления расходов на оборону НАТО немного устарели и не учитывают недавнего увеличения затрат на оплату нового оборудования и вооружений). В то время как Пентагон получает в свое распоряжение от 5 до 6 % от ВВП США.

По сути, Россия возвращается в ту же точку, где находился Советский Союз. Не до такой степени, конечно же, поскольку в то время на оборону выделялось около 25% от ВВП. Но мы по-прежнему спорим: «пушки или масло?» (Популярный в нацистской пропаганде фашистской Германии лозунг «Пушки вместо масла» – пушки нас делают сильными, масло – всего лишь толстыми»). Конечно, со временем можно добиться экономического роста, но ведь вокруг постоянно что-то происходит. И чем больше вы тратите на пушки и людей, которые носят их, тем меньше у вас остается на то самое масло, а именно его народ хочет получать от правительства в виде пенсий, медицинской помощи и т. д.

И когда бюджетные доходы резко сокращаются, как это сейчас произошло в России, когда на военную сферу тратится такое огромное количество средств, тогда военный бюджет просто необходимо уменьшить, иначе средств на масло совсем не останется.