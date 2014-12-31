Президент Греции прекратил полномочия парламента в связи с досрочными выборами

По традиции указ вступил в силу после того, как утром был вывешен на доске объявлений у входа в главный законодательный орган страны, передает ТАСС.

Президент Греции также постановил, что новый состав парламента, который будет сформирован после выборов 25 января, проведет свое первое заседание 5 февраля.

Премьер-министр Антонис Самарас во вторник встретился с президентом Греции и попросил его издать декрет о роспуске парламента, с которого официально начинается избирательная кампания.

Срок полномочий 85-летнего Папульяса истекает в феврале 2015 года, однако правительство по согласованию с президентом начало процедуру избрания его преемника на два месяца раньше.

Читайте такжеПрезидент Хорватии будет избран во втором туре29 декабря в ходе последнего, третьего по счету тура голосования, парламент не одобрил бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса на пост нового президента страны. За кандидатуру 73-летнего Димаса отдали свои голоса лишь 168 депутатов из 300 членов однопалатного парламента, в то время как для избрания требовалось минимум 180 голосов.

Согласно конституции Греции, в таких случаях высший законодательный орган полагается в течение 10 дней распустить и провести досрочные всеобщие выборы.