Госдеп США осудил приговор братьям Навальным - СМИ

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщает телеканал «Дождь» с посиланнам на агентство Reuters.

В Госдепе вынесенный приговор Алексею и Олегу Навальным назвали «направленным на подавление и наказание политического активизма».

Читайте такжеГосдеп США призвал Россию освободить заключенных украинцев

Как сообщал УНИАН, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря вынес приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше». Алексей Навальный получил 3 года и 6 месяцев условно. Олег Навальный осужден на 3 года и 6 месяцев реального срока.

Вечером 30 декабря Алексей Навальный, несмотря на действующий у него срок домашнего ареста, отправился в центр Москвы, где его вскоре задержали и отправили домой.