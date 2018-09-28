В США разбился новейший истребитель F-35

Инцидент является первой аварией самого дорогого истребителя ВВС США.

В штате Южная Каролина разбился новейший истребитель F-35B, пилоту самолета удалось катапультироваться.

Авария произошла вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пишет Голос Америки.

В соцсетях распространяются фото с места падения истребителя. Инцидент является первой аварией самого дорогого истребителя ВВС США.

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not many people usually over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1 — Sam Richardson (@SamRichardsonAM) September 28, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года.

Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку. Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега.

До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 для выполнения боевой задачи.