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В США разбился новейший истребитель F-35

23:23, 28 сентября 2018
Мир
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Истребитель F-35B / REUTERS

Авария произошла вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пишет Голос Америки.

В соцсетях распространяются фото с места падения истребителя. Инцидент является первой аварией самого дорогого истребителя ВВС США.

Ранее УНИАН сообщал, что США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года.

Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку. Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега.

До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 для выполнения боевой задачи.

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Теги: #США#истребитель