На горящем пароме Norman Atlantic обнаружен погибший, 2 человека ранены

Об этом сообщило министерство национальной обороны Греции, передает ТАСС. Национальность погибшего не сообщается. В настоящее время спасатели эвакуировали с парома 156 человек.

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Несмотря на серьезное ухудшение метеоусловий, спасательные работы в зоне бедствия пассажирского лайнера-парома будут продолжаться всю ночь, сообщила министр обороны Италии Роберта Пинотти.

Итальянские СМИ обнародовали данные о том, что паром, который под флагом Италии следовал из греческого порта Патры в итальянский порт Анкона, недавно прошел профилактический контроль. Владельцам судна было рекомендовано увеличить количество спасательных средств на борту и дан срок - 60 дней.

Обозреватели указывают, что наступление сумерек и слишком большое количество подоспевших судов разных стран и ведомств существенно затрудняют координацию спасательных работ.

Ранее сообщалось, что большой десантный корабль-амфибия ВМС Италии San Giorgio вышел из порта Бриндизи и направляется в южную часть Адриатического моря, где терпит бедствие паром.

Как сообщал УНИАН, пожар возник утром воскресенья на пассажирском круизном лайнере-пароме, который под флагом Италии следовал из греческого порта Патры в итальянский порт Анкона. Судно находится в 33 милях к северо-востоку от итальянского города Отранто и в 12 милях от албанского порта Влера.