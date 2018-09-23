Израиль отказался менять тактику в Сирии после крушения Ил-20

Министр обороны Израиля заявил, что ситуация со сбитым сирийцами Ил-20 не изменит планы его страны по обеспечению своей безопасности на дальних подступах.

Выступая в эфире израильской радиостанции Kan, Авигдор Либерман прокомментировал угрозы Москвы закрыть воздушное пространство над Сирией для ВВС Израиля после сбития сирийцами Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Глава военного ведомства подчеркнул, что политика Израиля не изменится.

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Об этом сообщает РБК.

"Мы действовали и будем действовать в соответствии с нашими задачами. Для Израиля ничего не изменилось и не изменится" - пообещал Либерман.

Глава Минобороны Израиля напомнил, что его страна не допустит, чтобы Сирия превратилась в передовую базу Ирана.

"Мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло. И будем использовать все доступные средства", - подчеркнул он.

Глава военного ведомства также указал, что не намерен вести спор с Россией через средства массовой информации.

"Вся эта история находится под контролем. Картина ясна, и я считаю, что в скором времени мы вернемся к нормальному взаимодействию", - добавил он.

Сегодня, 23 сентября, официальный представитель Минобороны России обвинил Израиль, что он предупредил Москву об ударе F-16 по Сирии лишь за минуту до ее начала.

В России уверены, что израильский летчик "заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО", и упорно продолжают обвинять во всем Израиль.