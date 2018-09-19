Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии

Американский президент сказал, что это очень грустно, но это то, что происходит в Сирии, и предположил, что самолет сбили сирийские силы, подконтрольные Башару Асаду.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что российский военный самолет у побережья Сирии сбили сирийские правительственные силы.

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Об этом пишет Reuters. "Это звучит для меня, и мне кажется, основываясь на обзоре фактов, что Сирия сбила российский самолет. И я понимаю, что около 14 человек было убито, и это очень грустно, но это то, что происходит ", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы проделали огромную работу в Сирии и в этом регионе, искореняя ИГИЛ, и именно поэтому мы здесь. И мы очень близки к завершению этой работы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО.

В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия. РФ расценила как враждебные действия Израиля и заявила, что оставляет за собой право на ответные действия.

Израиль возложил полную ответственность за уничтожение российского самолета Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.