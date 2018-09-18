Премьер Израиля заявил Путину, что даже после падения самолета ВС РФ продолжит удары по Сирии

По словам израильского премьера, Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.

Как сообщает Times of Israel, об этом израильский премьер-министр сказал по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху сообщил Путину, что Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии. В частности, армия страны будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии.

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Израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, из которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки " Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

После этого Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит России данные об обстоятельствах авиаудара. Также он предложил отправить в Москву начальника ВВС Израиля для этой цели.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 пропала связь с российским военным самолетом Ил-20, который возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. По данным военного ведомства, машина с экипажем в составе 15 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря.

Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) велись пуски ракет.

Сегодня утром в Минобороны РФ обвинили Израиль в создании ситуации, из-за которой сирийские средства ПВО сбили российский самолет. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В свою очередь, Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».