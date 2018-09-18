Сирия случайно сбила российский самолет Ил-20 с военными на борту - CNN (видео)

США узнали об инциденте, потому что сирийские силы передавали на международной частоте радиосвязи сигнал экстренного поиска и спасения.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона, передает ЕвроПравда. Сообщается, что сирийские системы ПВО пытались отразить ракетный удар Израиля и одна из сирийских ракет попала в российский военный самолет.

США узнали об инциденте, потому что сирийские силы передавали на международной частоте радиосвязи сигнал экстренного поиска и спасения.

Позже США получили прямое сообщение от другой страны о типе самолета и обстоятельствах инцидента. Чиновники Пентагона не называют эту страну, но, вероятно, Россия является единственной страной, которая бы точно знала, какой тип самолета был сбит.

Представитель Пентагона сообщил, что ракеты были выпущены не американскими военными, но отказался говорить о том, кто стоял за ударами. Представитель израильских сил обороны отказался комментировать информацию о ракетных ударах.

Следует отметить, что сирийские войска вооружены российскими системами ПВО.

Российские СМИ подтверждают, что над Средиземным морем пропал самолет Ил-20 с 14 военными на борту. Самолет исчез "во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля".

"17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - сообщили в Минобороны РФ. По словам российских военных, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сейчас россияне проводят поисковую операцию, судьба экипажа и людей, которые находились на борту, пока неизвестна.

Справка УНИАН, Ил-20 - советский военный самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, разработанный на базе пассажирского самолета Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. Производился с 1968 по 1976 годы.