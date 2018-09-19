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"Пусть попробуют": офицер США посмеялся с угроз России в адрес Израиля

06:21, 19 сентября 2018
Мир
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Истребитель F-35 / REUTERS

После катастрофы самолета Ил-20 российских ВКС Российская Федерация пообещала адекватные действия против Израиля, который Кремль обвинил в этом событии. Однако подобные обвинения - абсолютно беспочвенны.

Об этом заявил капитан ВМС США Гарри Табах. Он добавил, что очень хочет посмотреть на "адекватный ответ", о котором говорят россияне, передает «Обозреватель».

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"Пусть они попробуют. Я бы хотел посмотреть, как их самолеты, их знаменитые С-300 и С-400 будут уничтожать израильские F-35", — сыронизировал капитан.

"Они понимают, что они не летают против каких-то других самолетов. Даже я, не летчик, понимаю, что они летали уничтожать наземные цели. И когда появился другой самолет, они бы не сбили его по ошибке. Они бы вошли с ним в контакт, они бы видели, чей это самолет. Израильтяне - высокопрофессиональные летчики", — заверил Табах.

"И как представитель этой нации, я знаю, кто будет в итоге виноват во всем этом путинском бандитизме", — резюмировал американский офицер.

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Теги: #Россия#Израиль