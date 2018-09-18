SpaceX готова отправить в космос наступательное оружие для США

В настоящее время Минобороны США изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия.

Американская частная космическая компания SpaceX выведет на орбиту наступательное оружие для правительства США, если оно попросит об этом.

Такое заявление сделал главный исполнительный директор корпорации Гвинн Шотвелл, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Defense One.

В настоящее время Минобороны США разрабатывает новые технологии, которые позволили бы отслеживать ракеты России и КНДР, а также изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия, такого как космические лазеры и пучковое оружие, предназначенное для уничтожения ракет в полете.

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Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии генерал Майкл Гриффин заявил, что хотел бы к 2023 году создать в космосе сеть перехватчиков для противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая.

Ранее в августе он скептически отзывался о возможностях гиперзвукового оружия России. Генерал называл американскую армию "доминирующей во всех областях" и указывал на ее "несомненную, безоговорочную способность реагировать на любую угрозу". Гриффин отказался считать "друзьями" Москву и Пекин, поскольку они, по его словам, работают над оружием для уничтожения США.

О том, что Россия и Китай работают над гиперзвуковым оружием, способным сбивать американские спутники, в декабре прошлого года рассказывал глава стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен. Он подчеркивал, что США не могут допустить того, чтобы Москва и Пекин бросали вызов Америке и ее союзникам.

Как сообщал УНИАН, в связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, вице-президент США Майк Пэнс заявил о намерении создать к 2020 году космические силы США, которые станут шестым родом американских войск.

Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.