Глава Пентагона объяснил создание космических сил защитой от России и Китая

По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая.

Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Бразилию, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.

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Мэттис сообщил, что в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил один из своих метеорологических спутников. По мнению главы Пентагона, Пекин сделал это, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

"Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе". С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе", - сказал Мэттис.

По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

"Так что это реальность", - сказал он. "Мы не ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, Белый дом в четверг заявил, что создаст до 2020 года космические силы США, которые станут шестым родом американских войск. Об этом заявил вице-президент США Майк Пэнс.

Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.