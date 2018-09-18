National Interest: Армия США готовится уничтожить сверхзвуковые ракеты России

У Америки уже есть ракеты, способные сбить сверхзвуковое оружие врага, но им немного недостает способности маневрировать.

Учитывая беспокойство из-за возможности того, что вражеские сверхзвуковые ракеты смогут преодолеть «щит» американских систем противоракетной обороны, не удивительно, что Агентство противоракетной обороны США хочет иметь в арсенале сверхзвуковые ракеты-перехватчики. И эти ракеты должны быть быстрее числа Маха 5.

Как пишет National Interest, Агентство противоракетной обороны тихо движется в этом направлении, открыв программу для разработки системы управления, которая позволит ракетам-перехватчикам выполнять маневры высокого уровня на сверхзвуковых скоростях.

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В ведомстве хотят, чтобы разработчики оружия представили предложения по "максимизации маневренности и минимизации потерь кинетической энергии, позволяя при этом осуществлять контролируемый полет в сверхзвуковом поле». Также ожидается, разработчики проведут вычисления возможных скоростей выше числа Маха 5 при дальности полета перехватчиков до 50 километров.

«Решения могут касаться небольших ракет-перехватчиков длиной меньше метра, или больших ракет длиной более 5 метров», - пояснили в Агентстве противоракетной обороны США.

Это может звучать довольно прямолинейно, но на самом деле это не так. Стоит подумать над поведением ракеты, которая прорывается сквозь атмосферу на скорости выше Маха 5 (на самом деле Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США разработало сверхзвуковые снаряды, которые были способны достичь Маха 20, прежде чем начинали гореть). Поразить цель на такой скорости было бы не просто.

Интересно то, что Агентство противоракетной обороны США ранее отмечало, что «правительство активно инвестирует в технологии для крестообразных систем», то есть в ракеты, которые способны совершать маневры. Однако, в это же время, ведомство не хочет, чтобы такие системы были задействованы в проекте обороны против вражеских сверхзвуковых ракет.

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Сверхзвуковые ракеты стали неприятным изменением для американской противоракетной обороны, которая на протяжении Холодной войны и после нее была сосредоточена на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и баллистических ракетах регионального действия. МБР поднимаются в космическое пространство, чтобы потом направить к Земле свои боеголовки, которые будут прорываться через атмосферу к цели на скорости 23 Маха. Поэтому космос – лучшее место для их перехвата. Однако, сверхзвуковые ракеты действуют в пределах атмосферы и способны делать уклончивые маневры. Поэтому на 2019 финансовый год Агентство противоракетной обороны США просит у правительства 120,4 миллионов долларов на разработку обороны против сверхзвукового оружия.

«Агентство противоракетной обороны открыто признало, что нынешние ракеты-перехватчики не предназначены для уничтожения способных маневрировать сверхзвуковых ракет. И поэтому оно хочет оптимизировать свое оружие для такой цели», - пояснил директор "Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир» Джеймс Актон.

«Думаю, что некоторые существующие перехватчики способны двигаться быстрее звука. Но нужно повысить их способность маневрировать, чтобы они могли уничтожить цель, которая может уклоняться», - добавил он.

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Возникает острый вопрос о том, не будет ли разработка сверхзвуковых ракет-перехватчиков нарушением международных соглашений о контроле вооружений. По мнению Актона, если они будут нацелены против нестратегических ракет, тогда их разработка будет приемлемой.

«Американская система THAAD уже достаточно эффективно может справиться с баллистическими ракетами средней и малой дальности, которые движутся быстрее звука. Поэтому да, думаю, что таргетинг оборонительных систем против сверхзвуковых ракет не будет дестабилизирующим фактором», - сказал Актон, добавив, что если же эти новые перехватчики направят против МБР, ситуация будет другой.

Тем временем, Агентство передовых оборонных проектов США сосредоточилось на работе над системой Glide Breaker. По мнению ведомства, она даст Америке большие возможности в обороне против сверхзвуковых «и целого класса гиперзвуковых угроз».