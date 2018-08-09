В США анонсировали создание космических войск в течение ближайших двух лет

Вице-президент США отметил, что администрация будет работать с Конгрессом над планом, и наметит бюджет на следующий год.

В связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, Белый дом в четверг заявил, что создаст до 2020 года космические силы США, которые станут шестым родом американских войск.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пэнс, сообщает AP.

"Пришло время написать следующую большую главу в истории наших вооруженных сил, чтобы подготовиться к следующему полю боя, где лучшие и самые смелые представители Америки будут сдерживать и побеждать новое поколение угроз для нашего народа, для нашей нации. Настало время создать космические силы Соединенных Штатов", - сказал Пенс.

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Вице-президент США отметил, что администрация будет работать с Конгрессом над планом, и наметит бюджет на следующий год.

Предложение Пентагона, представленное сегодня Конгрессу, содержит планы по консолидации боевых космических сил Пентагона и внесения организационных изменений для ускорения приобретения и развития передовых технологий.

Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.

В США обеспокоены кибератаками, которые могут быть нацелены на спутниковые технологии, потенциально оставляя войска в бою без электронных средств связи или навигации.

Отметим, что данное решение еще должен принять Конгресс США.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка Пентагона узнала, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.