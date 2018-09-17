США придется увеличить военно-воздушные силы для противостояния России

В ВВС посчитали, что нужно увеличить количество солдат на 40 тысяч.

Военно-воздушные силы США прогнозируют, что им придется серьезно расшириться за следующие десять лет или около того, увеличивая количество оперативных эскадронов примерно на четверть, чтобы иметь возможность противостоять России и Китаю.

Об этом, как сообщает Reuters, заявила секретарь американских ВВС Хизер Уилсон. По ее словам, подсчеты были сделаны на основе анализа засекреченных разведывательных данных о вероятных угрозах до 2025-2030 годов. Анализ показал, что силы в нынешнем состоянии будут не способны защитить Америку от внешнего врага.

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«ВВС слишком малы, чтобы выполнить то, о чем нас просит нация», - сказала Уилсон.

Она отказалась говорить о точных цифрах, которые Вашингтону нужно потратить на укрепление военно-воздушных сил. Однако, она добавила, что речь идет о миллиардах долларов, особенно если заметить то, что придется расширить личный состав, а также закупить новые более совершенные самолеты у компаний Boeing и Lockheed Martin. По словам Уилсон, ВВС США потребуется дополнительные 40 тысяч солдат, чтобы создать 386 оперативных эскадронов. Сейчас американские военно-воздушные силы имеют 312 таких эскадронов. Таким образом, количество солдат в ВВС возрастет до 717 тысяч, если учитывать национальную гвардию и резерв.

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На пике Холодной войны, в 1987 году, у США был 401 эскадрон. Тогда Америке приходилось сдерживать агрессивный Советский Союз. Каждый эскадрон состоит из 18-24 боевых самолетов, которыми командует подполковник. Это основная боевая единица ВВС США.