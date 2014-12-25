Королева Великобритании в рождественском послании призвала к миру
20:00, 25 декабря 2014Мир
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Елизавета II вспомнила о перемирии, объявленном на Рождество сто лет назад, во время Первой мировой войны.
REUTERS
Королева Британии Елизавета II в своем ежегодном рождественском послании заявила о необходимости примирения между всеми противоборствующими сторонами, сообщает BBC.
Королева напомнила о перемирии, объявленном на Рождество сто лет назад, во время Первой мировой войны.
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По ее словам, это служит напоминанием о том, что даже в самых невероятных ситуациях надежда всегда остается.
Кроме того, Елизавета II сказала, что глубоко тронута самоотверженностью медработников и волонтеров, которые помогают пострадавшим от военных конфликтов и опасных заболеваний, таких как лихорадка Эбола.
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