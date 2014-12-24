Президент Германии выступил против дискриминации беженцев

Президент Германии Йоахим Гаук обратился к согражданам с призывом избегать дискриминации и предвзятости по отношению к беженцам и тем, кто претендует на этот статус, сообщает BBC.

В своей речи в канун Рождества он также выразил признательность тем семьям в Германии, которые приютили почти 200 тысяч беженцев в этом году.

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Многие в Германии рассматривают обращение президента как упрек в адрес общественного движения "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", известную как Pegida. Представители движения недовольны большим числом мусульман в европейских странах и выступают за ужесточение иммиграционного законодательства.

С октября в Дрездене проходят акции протеста против "исламизации". В понедельник в городе прошел очередной антимусульманский протест, в котором приняли участие 17,5 тысяч человек.