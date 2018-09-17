Швейцария потребовала от России прекратить шпионаж на территории страны (видео)

В швейцарском МИДе подчеркнули, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны.

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Как сообщает агентство Reuters, в швейцарском МИДе подчеркнули, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан.

Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России, «каждый четвертый» из которых является шпионом.

В минувшую пятницу швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ вроде «Новичка», который использовался при отравлении в Солсбери.

Также газета Tages Anzeiger утверждала, что граждане России были причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.