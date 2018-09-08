"Отравители" Скрипалей перед химатакой в Солсбери минимум шесть раз посещали Женеву – The Telegraph (видео)

Источник газеты в британском правительстве отметил, что если удастся установить, с кем именно предполагаемые офицеры ГРУ встречались в Женеве, это станет ключевым элементом расследования.

Оба подозреваемых в покушении на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию незадолго до преступления несколько раз посещали Швейцарию.

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Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает DW.com. Согласно данным о рейсах, имеющимся в распоряжении издания, мужчины с паспортами на имена Руслана Боширова и Александра Петрова в течение нескольких месяцев не менее шести раз летали в Женеву.

Всего с ноября 2017 года по февраль 2018-го подозреваемые бронировали 9 рейсов в Женеву и обратно, указывает The Telegraph. Источник газеты в британском правительстве отметил, что если удастся установить, с кем именно предполагаемые офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) министерства обороны РФ встречались в Женеве, то это станет ключевым элементом расследования.

Ранее The Telegraph писала, что Боширов и Петров, получая въездные визы в Великобританию в Санкт-Петербурге, указали, что работают в сфере "международной торговли", они предоставили визитные карточки и справки о банковских счетах, на которых якобы находились несколько тысяч фунтов стерлингов.