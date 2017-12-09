Спецслужбы России пытались следить за комиссией МОК, расследовавшей употребление допинга

Сотрудники российских спецслужб пытались вести слежку за дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), расследовавшей обвинения в систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

Читайте такжеЗахарова: отстранение от Олимпиады - один из фронтов масштабного наступления на РоссиюОб этом глава комиссии Самуэль Шмид заявил в интервью газете Aargauer Zeitung, опубликованном сегодня, сообщает Немецкая волна.

"Но прежде чем приступать к работе, мы предпринимали меры безопасности", - добавил он.

По словам Шмида, члены комиссии работали за компьютерами без подсоединения к интернету. Члены комиссии не брали с собой на заседания электронные устройства, опускали внешние жалюзи, проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств.

Также глава комиссии МОК сообщил, что во время одной из конференций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с делегацией МОК поселились сотрудники российских спецслужб.

"Тогда стало понятно, что мы являемся конкретной целью атаки", - добавил Шмид.

Напоминается, что выводы комиссии под руководством Шмида сыграли важную роль в решении МОК отстранить сборную РФ от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

5 декабря глава организации Томас Бах сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом на "определенных условиях".

Международный олимпийский комитет опирался на выводы двух собственных комиссий, которые расследовали предполагаемую государственную поддержку допинга в России. Комиссия, которую возглавлял швейцарский юрист Денис Освальд, расследовала подмену допинговых проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Комиссия под руководством Самуэля Шмида выясняла, какую роль российские госорганы сыграли в манипуляциях с допингом.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребления допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК прекратил членство в организации Национального олимпийского комитета России.

МОК решил не налагать полный запрет на участие россиян в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.