У Генпрокуратуры в центре Москвы развернули баннер "Савченко - заложница кремлевской хунты" (фото, видео)

Сегодня, 25 декабря, у здания Генпрокуратуры в центре Москвы прошла акция в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко, которая была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где незаконно удерживают в тюрьме. Активисты зажгли синий и желтый фаеры, развернули плакаты и скандировали "Свободу Савченко".

Об этом сообщает российский блогер Филипп Киреев на своей странице в Livejournal.

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"Акция продлилась около минуты. К активистам вышли полицейские, посмотрели, но не стали даже трогать. Никого не задержали. Дымовухи были синего и желтого цвета соответственно", - отметил он.

Активисты пришли к московской Генпрокуратуре с баннером "Надежда Савченко – заложница кремлевской хунты" и плакатом "Украина победит".