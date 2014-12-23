Савченко рассказала, как ее взяли в плен боевики и продали в Россию

Боевики луганского батальона "Заря" продали украинскую летчицу Надежду Савченко в Россию либо обменяли на оружие.

Об этом Надежда Савченко рассказала в интервью российской "Новой газете".

"Задерживали меня "ополченцы" незаконного вооруженного формирования батальона "Заря" в Луганской области в ходе встречного боя. Мы нарвались на засаду. Да, при задержании били прикладами автоматов, силой держали, обыскивали, мародерничали, кричали, что они меня, с**у-снайпершу, по кругу пустят. Но это нормальная первичная реакция на войне. Потом остыли и обращались с пленными нормально. Зверьми они не были", - говорит она.

Читайте такжеСавченко - Путину: Украина никогда не была второсортной по отношению к РФ, не надо нас унижать

"Перевозили меня в наручниках с мешком на голове в продолжение 8 часов, шестью машинами под вооруженным конвоем", - продолжает летчица.

Когда Савченко передали следователю, он заявил, что либо они будут сотрудничать, либо ее посадят в тюрьму.

В свою очередь адвокат летчицы Илья Новиков рассказал изданию о подробностях взятия его подзащитной в плен.

"Рано утром 17 июня передовая группа «Айдара» на территории гольф-клуба у села Приветное была обстреляна. Батальон начал выдвигаться в этом направлении со стороны Счастья. Надежда Савченко в это время находилась с основной группой «Айдара», на несколько сот метров позади, но решила пойти вперед и посмотреть, что случилось с группой на бронетехнике. Она шла одна по полю и лесополосе слева от дороги, в этот момент ее ранили навылет в руку одиночным выстрелом", - говорит он.

Сразу после этого Савченко увидела рядом с обочиной четырех раненых бойцов из попавшей в засаду группы, которым удалось отойти назад. Она перевязала их и стала вызывать помощь по телефону, но единственной, кто вызвался вывезти раненых, была ее сестра Вера. В ее машину сели двое "айдаровцев", Веру они уговорили остаться. Они быстро поехали по дороге, но проскочили то место, где была Надежда Савченко с ранеными. Возле горящих БТРов первой группы их взяли в плен.

Читайте такжеСавченко: Российские журналисты погибли от минометного огня "своих же сепаратистов"

"Видя, что помощь не пришла, Савченко предложила раненым выбираться назад своими силами, а сама решила пройти немного вперед и разведать засаду. Там ее и взяли в плен. Ее несколько раз ударили, связали, и вскоре отвезли на базу батальона "ЛНР" "Заря", где она и оставалась до 23 июня, когда ее вывезли в Россию", - резюмирует адвокат.

По его словам, рассказ Савченко подтверждается показаниями "айдаровцев" и военных, а также данными ее телефона, который в 10.44 уже находился в центре Луганска. Российские журналисты, которые вскоре погибли, приехали на блокпост у поселка Металлист уже после 11 часов.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Читайте такжеСавченко говорит, что в московском СИЗО ее постоянно снимают на видео

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.

22 декабря, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, признав законным решение Басманного суда Москвы о продлении ее ареста до 13 февраля 2015 года.