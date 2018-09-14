Business Insider: Россия врет о количестве своих войск на учениях «Восток-2018»

Москва, вероятно, причислила к участникам маневров всех солдат, резервистов и даже гражданских в регионе.

На этой неделе Россия начала свои военные учения «Восток-2018», в которых якобы участвуют 300 тысяч российских солдат, 36 тысяч танков и тысяча боевых самолетов, не говоря уже о десятках боевых кораблей.

Перечисленные эффектные цифры дали основания российским военным называть нынешние маневры «беспрецедентно масштабными». Однако, существуют подозрения, что на самом деле Москва врет и серьезно преувеличивает размер своего контингента на «Востоке-2018», пишет Business Insider.

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Если цифры правдивы, получается, что в маневрах участвует треть всей армии России, которую нужно было бы перебрасывать в восточные регионы страны. Последний раз нечто подобное происходило в Балтии и Восточной Европе в 1981 году, когда СССР провел учения «Запад» на фоне напряжения в отношениях с администрацией Рональда Рейгана в США. Но, если верить цифрам Москвы, нынешние маневры превосходят те, которые произошли во времена Холодной войны.

Безусловно, «Восток-2018» - демонстрация значительных военных и геополитических достижений России, учитывая привлечение армии Китая к маневрам. Но существует ряд причин подозревать, что Москва на самом деле преувеличивает масштабы учений.

Прежде всего, логистические вызовы в перемещении такого большого количества солдат и оборудования заставляют сомневаться в том, что говорит Москва. Собрать 300-тысячный контингент в одном регионе страны было бы очень непросто. К тому же это дорого, особенно для страны, которая начинает постепенно сокращать расходы на оборону и военные программы. Такой большой контингент составлял бы две трети лучше финансируемой, более активной, лучше обеспеченной и вооруженной армии США.

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За скептическими оценками, в Восточном и Центральном военном округах РФ есть не больше 7-10 тысяч образцов боевой техники. Переброска сюда еще 25 тысяч полностью бы заблокировала движение железными дорогами и автомагистралями. А передислокация такого большого количества солдат превосходит возможности российской военной логистической структуры. Поэтому, скорее всего, в «Востоке-218» берет около 50-100 тысяч российских солдат. Это все равно большие силы, которые, правда, не дают Москве оснований называть нынешние маневры беспрецедентно масштабными.

В том, что Россия преувеличивает количество солдат на учениях, нет ничего нового. Существует ряд трюков в подсчетах, которые позволяют российским чиновниками придумывать такие цифры.

Объявленное количество привлеченного личного состава – 297 тысяч военных, если говорить точно – включает в себя весь персонал абсолютно всех воинских частей в Центральном и Восточном военных округах, а также Северных и Восточных военно-морских флотов и ВВС.

«Каждый батальон на поле они считают как целую бригаду, а каждый полк как целую дивизию», - сказал военный эксперт Центра Вильсона Майкл Кофман.

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Многие из тех, кого в Кремле причислили к участникам учений, даже не отправились на полигоны, а остались в командных центрах. Также, по мнению бывшего директора программы по России в Совете национальной безопасности Джефри Едмондса, Москва могла причислить к участникам «Востока-2018» не только солдат в форме, но и гражданский резерв в регионе.

Кофман отмечает, что российские подсчеты участников учений можно назвать «честной ложью». Ведь командование назвало количество военных, которые действительно существуют. Но их нет на полях, где проходят учения. Такое преувеличение – это тактика со времен Холодной войны. Оно, очевидно, нужно правительству России, чтобы немного уменьшить раздраженность населения падением социальных стандартов и повышением пенсионного возраста. Страна переживает серьезные проблемы в сфере экономики и демографии. Но Кремль все равно тратит значительную часть федерального бюджета на армию.

За последние полтора десятилетия президент Владимир Путин смог превратить ослабевшую армию России в боеспособную. Впрочем, он хорошо понимает, что в объективных оценках силы его страна очень отсталая, - замечает эксперт Марк Галеотти.

«Поэтому Путин использует блеф и самохвальство. Он хочет создать имидж опасной и сильной страны, которую лучше задабривать, а не ставить на место», - пояснил он.