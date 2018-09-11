Business Insider высмеял разгильдяйство армии России: это страна падающих танков

Издание недоумевает, что же не так с российской армией.

После парада в августе старый советский Т-34 грузили на тягач, чтобы отвезти туда, где он должен храниться.

Однако, вдруг боевая машина слетела с прицепа и перевернулась.

К счастью, танкист не пострадал. Но этот инцидент подчеркнул унизительный для России тренд: российские танки как-то часто падают, пишет Business Insider.

Издание собрало ряд видеороликов за последние несколько лет, на которых российские танки так или иначе падали с прицепа и переворачивались. При этом, фиаско постигало не только старые Т-34, но и более-менее современные Т-72. Насмешки также касались и армии Беларуси, танк которой в прошлом году протаранил столб.

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Business Insider признает, что идеальных танкистов не бывает. И ни одна армия мира не может сказать, что с ней не происходили инциденты. Однако, среди всех видео, на которых танки России оказывались в унизительной ситуации, случаи, когда они падали с прицепов тягачей, случаются особенно часто.

«Все это заставляет спросить: что не так с армией России? Плохая подготовка? Халатность? Слишком большое количество парадов, где каждый инцидент имеет больше всего шансов попасть под прицел камер? Случайность? Или может все и сразу», - удивляется американское издание.