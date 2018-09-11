Суд в США отказался перевести российскую шпионку Бутину из тюрьмы под домашний арест

Судья также запретила адвокату Бутиной давать комментарии СМИ по судебному делу россиянки.

Окружной суд США по округу Колумбия отказалась освободить российскую шпионку Марию Бутину и перевести ее под домашний арест, пока идут судебные разбирательства.

Об этом сообщила судья Таня Чэткан, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из тюрьмы», - сказала судья, добавив, что такой шаг приведет к тому, что россиянку «посадят в машину с дипломатическими номерами», увезут в аэропорт и отправят в Россию.

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Судья также запретила адвокату Бутиной Роберту Дрисколлу давать комментарии СМИ по судебному делу россиянки.

Следующее слушание по делу назначено на 13 ноября.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.