Сотрудники Белого дома пользуются секретным хэштегом для сигналов о «сумасшедших» решениях Трампа - СМИ

Этот хэштег в электронных письмах использовался «более 100 раз».

Сотрудники Белого дома использовали специальный хэштег, когда президент США Дональд Трамп предпринимал «сумасшедшие и неуравновешенные» поступки, рассказала экс-помощница президента США Дональда Трампа в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман в эфире MSNBC.

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По словам Омаросы Манигол-Ньюман, секретный хэштег среди подчиненных президента США использовался часто.

Таким образом они сигнализировали друг другу о «неуравновешенном поведении» Дональда Трампа. По ее словам, этот хэштег в электронных письмах использовался «более 100 раз».