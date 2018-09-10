New York Times: Покушение ГРУ на Скрипаля было пародией на тайные операции

Не исключено, что российские агенты умышленно действовали так по-дурацки и сорвали всю конспирацию.

Это было похоже на какую-то пародию из фильма о шпионах. Двое дюжих агентов из России остановились в дешевом отеле в Лондоне, имея при себе флакон для духов, наполненный смертельным химическим оружием.

При этом, они совсем не обращали внимание на все камеры уличного наблюдения, которые все время их снимали, пишет New York Times.

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Тайная операция по отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании была или провальной, или умышленно очевидной для всего мира. Однако эксперты говорят, что это отличительная черта ГРУ - российской военной разведки с грубой репутацией, которая должна проводить операции, чтобы навредить врагам России или просто внушать страх.

После того, как правительство Британии указало пальцем на двоих агентов ГРУ в деле об отравлении Скрипаля, обнародовав копии их паспортов и видео с камер наблюдения, российские социальные сети взорвались карикатурными фото и мемами, которые высмеивали обвинения. Россияне не верили, что такая серьезная разведывательная организация, как ГРУ, могла действовать «так тупо». Впрочем, российское общество может никогда и не узнать, что произошло на самом деле, учитывая мифы и размытые истории вокруг ГРУ, которые распространялись со времен СССР.

«Ни один нормальный россиянин понятия не имеет, что делает это управление», - сказал независимый военный эксперт из РФ Александр Гольц.

Издание отмечает, что агенты ГРУ не впервые так грубо проваливают свою конспирацию, что породило подозрения будто они делают так умышленно, чтобы послать некий «сигнал». На этот раз премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тоже допустила, что отравление Скрипаля в марте, вероятно, должно было стать посланием другим россиянами в Лондоне, что они не должны чувствовать себя в безопасности. Во всяком случае, обвинения против агентов ГРУ усилили российский имидж как страны, которая не боится защищать свои интересы на чужой территории любой ценой.

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Также это послало народу России сигнал о том, что «никто не сможет скрыться от длинных рук Кремля», - пояснил бывший агент ЦРУ в Москве Джон Сифер. Однако, по его мнению, распространение использования камер безопасности означает, что «становится все труднее проводить операции и не быть разоблаченным».

Кремль отверг британские доказательства и обвинения, назвав их «нонсенсом», собственно, как и все остальное, в чем обвиняли ГРУ в течение последних лет: вмешательство в выборы в США, попытки устроить переворот в Черногории, уничтожение малайзийского лайнера над Украиной или управление наемниками в Сирии. Какой бы не была правда, это момент славы ГРУ.

Эксперты предостерегают, что чрезмерное внимание Запада к управлению может на самом деле отвлекать внимание от более важной тайной работы, которую проводят другие спецслужбы России. В частности, существует убеждение, что это ФСБ и Служба внутренней разведки РФ устроили параллельные хакерские атаки для влияния на американские выборы в 2016 году. Но их до сих пор до конца не разоблачили.