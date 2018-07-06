Отравление в Солсбери: британские силы безопасности назвали причину спасения Скрипалей

Прошедший незадолго до возвращения Скрипалей домой ливень снизил концентрацию отравляющего вещества на ручке входной двери.

Руководители сил безопасности Великобритании заявили, что отравленные нервно-паралитическим веществом в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлии спаслись благодаря дождю.

Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, прошедший незадолго до возвращения Скрипалей домой ливень снизил концентрацию отравляющего вещества на ручке входной двери.

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«Правда в том, что нам очень повезло. Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы», — заявил источник.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что основной линией расследования отравления двух человек в Эймсбери будет связь этого дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.