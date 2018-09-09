В КНДР военный парад состоялся без ядерных испытаний и ракет (фоторепортаж)

9 сентября КНДР празднует 70-летие со дня основания государства.

В Северной Корее впервые за последние несколько лет парад ко дню основания республики состоялся без демонстрации межконтинентальных баллистических ракет и ядерных испытаний.

Об этом сообщает Reuters.

9 сентября КНДР празднует 70-летие со дня основания государства. В столице страны, Пхеньяне, прошел военный парад, который был "сфокусирован на мире".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принимал парад, однако впервые после празднований в стране не провели показательные ядерные испытания.

«Северная Корея всегда использует большие праздники, чтобы продемонстрировать свои военные мощности и последние разработки в ракетных технологиях», — отметил Reuters.

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12 июня Дональд Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном на сингапурском острове Сентоса.

Президент США и лидер Северной Кореи подписали «очень важный и всеобъемлющий документ», в котором говорилось о денуклеаризации Корейского полуострова, а также о передаче останков американских солдат.

Трамп сообщил, что переговоры с КНДР состоялись лучше, чем кто-либо мог ожидать.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров не ответил на вопрос, откажется ли его страна от ядерного оружия.

Позже Министерство иностранных дел КНДР назвало неудачными двухдневные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео по ядерному разоружению Корейского полуострова.