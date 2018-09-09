В Нью-Йорке открыли разрушенную во время терактов 11 сентября станцию метро

В названии станции есть отсылка к тому, что она была частью Всемирного торгового центра, а также улицы Кортландт, которая находилась над станцией метро.

В Нью-Йорке, спустя 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года, открыли станцию метро Cortlandt Street, которая была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра (ВТЦ).

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Муниципальное транспортное агентство (MTA), передает РБК.

Как отмечает телеканал, станция была разрушена, когда рухнули башни ВТЦ. Часть обломков от этих рухнувших зданий провалилась под землю в метро. В ходе ремонтных работ был полностью восстановлен потолок и переложены 365 м путей. Станция метро также переименована и носит название WTC Cortlandt (World Trade Center — пер. с англ Всемирный торговый центр).

The new WTC Cortlandt station on the 1 line is now open to the public. It’s fully accessible, has fewer columns for easier customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w — NYCT Subway (@NYCTSubway) September 8, 2018

MTA сообщило, что в названии станции есть отсылка к тому, что она была частью Всемирного торгового центра, а также улицы Кортландт, которая находилась над станцией метро, когда она была открыта в 1918 году. В последствии улицу убрали из-за строительства ВТЦ в 1960-х годах.

Новая станция оборудована кондиционером. Кроме того, на станции установлен арт-объект «Хор» художника Энн Хамильтон, который представляет собой мозаику с текстом из декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека, сообщается на сайте MTA.

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Напомним, 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с интервалом 17 минут врезались два самолета Боинг-767, управляемые террористами-смертниками. В результате - обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих зданий.

Третий самолет был направлен в здание Пентагона, но безуспешно. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли более 3 тысяч человек, около 6 тысяч были ранены, 24 - пропали без вести. Практически все погибшие были гражданскими лицами. Под завалами погибли представители 115 национальностей. Среди жертв теракта были и 12 выходцев из Украины.