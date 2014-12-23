Италия и Польша отправляют восемь истребителей охранять воздушное пространство стран Балтии
Итальянцы и поляки перенимают миссию у португальцев и канадцев.
Для охраны воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй в воскресенье прибывают итальянские и польские истребители.
Представители ВВС Италии впервые будут принимать участие в этой миссии в Литве, сообщает Украинская правда со ссылкой на Delfi.lt.
В частности, как отмечается, Италия направит четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС.
Польша, со своей стороны, посылает четыре истребителя "МиГ-29".
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Итальянцы и поляки перенимают миссию у португальцев и канадцев.
Альянс в этом году усилил войска союзников, которые принимают участие в миссии ПВО стран Балтии, в ответ на действия России на Украине.
Для охраны воздушного пространства Балтийских стран истребители НАТО также дислоцированные в Эстонии и Польше.