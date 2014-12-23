Италия и Польша отправляют восемь истребителей охранять воздушное пространство стран Балтии

Для охраны воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй в воскресенье прибывают итальянские и польские истребители.

Представители ВВС Италии впервые будут принимать участие в этой миссии в Литве, сообщает Украинская правда со ссылкой на Delfi.lt.

В частности, как отмечается, Италия направит четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС.

Польша, со своей стороны, посылает четыре истребителя "МиГ-29".

Читайте такжеThe Telegraph: Что Владимир Путин делает в небе над Балтикой?

Итальянцы и поляки перенимают миссию у португальцев и канадцев.

Альянс в этом году усилил войска союзников, которые принимают участие в миссии ПВО стран Балтии, в ответ на действия России на Украине.

Для охраны воздушного пространства Балтийских стран истребители НАТО также дислоцированные в Эстонии и Польше.