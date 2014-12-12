Страны Балтии в три раза увеличат финансирование воздушной полиции НАТО
Латвия, Литва и Эстония усилят военное сотрудничество и увеличат финансирование воздушной полиции НАТО в ответ на увеличение активности российских самолетов на своих границах.
Об этом договорились министры обороны стран Балтии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам министра обороны Латвии Раймондса Вейониса, когда над Балтийским морем перехватывают 28 самолетов РФ в течение одного дня, как это было в понедельник, является беспрецедентной и такой, что обозначает переходную точку.
Министр обороны Эстонии Свен Миксер назвал такие полеты "неуместными и провокационными".
Читайте такжеМИД Польши: Действия РФ на границах НАТО - демонстрация силы внутренней аудиторииПо словам Вейониса, страны Балтии договорились вносить по 3 млн евро ежегодно на функционирование воздушной миссии НАТО. На сегодня вклад Латвии составляет 1 млн евро.
Вейонис отметил, что в связи с председательством в ЕС Латвия может столкнуться с дополнительными провокациями со стороны России.
"Убежден, что будут попытки унизить как страну, так и ее должностных лиц. Но мы готовы к этому", - сказал он.