В США произошла стрельба в банке, погибло четыре человека

Стрелок вошел в вестибюль банка и открыл огонь. Правоохранители, которые находились на месте, также начали стрелять.

В результате стрельбы, которую совершил неизвестный в помещении банка американского города Цинциннати, погибло четверо человек, включая самого нападавшего.

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По данным начальника местной полиции, неизвестный открыл стрельбу утром (по местному времени) 6 сентября.

Стрелок вошел в вестибюль банка и открыл огонь. Правоохранители, которые находились на месте, также начали стрелять.

Пока не известно, был ли преступник застрелен офицерами полиции, или совершил самоубийство.

Одна из жертв скончалась на месте. Мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок «активно вел огонь по невинных жертвах».

Как сообщал УНИАН, 26 августа три человека погибли в результате стрельбы в американском Джексонвилле (штат Флорида).