The Atlantic: Россия вербует неонацистов, бойцовские клубы и байкеров для диверсий на Западе

С помощью разъяренной молодежи Кремль пытается проводить скрытые операции влияния в разных странах.

Глубоко в лесах Словакии бывшие бойцы спецназа России тренировали молодых людей из праворадикальной группировки под названием «Словацкие добровольцы».

После вторжения России в Украину в 2014 году некоторые из этих словацких боевиков пошли воевать на стороне российских сил против украинской армии. А те, кто остался дома, начали агитационную кампанию против «террористической организации» НАТО.

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Об этом пишет The Atlantic, напоминая, что на улицах французского Марселя российские футбольные хулиганы с татуированными инициалами ГРУ жестоко избили фанатов Англии в июне 2016 года. Много окровавленных британцев попали в больницу. Ультранационалиста Александра Шпригина, который возглавляет созданный ФСБ «Всероссийский союз болельщиков», арестовали и выдворили из Франции.

В Будапеште в мае 2017 года российская банда мотоциклистов привезла на кладбище Керепеши советское красное знамя с серпом и молотом. Татуированных байкеров сопровождали дипломаты посольства России.

«Все это слишком странно выглядит, чтобы быть правдой: бойцовские клубы, неонацисты, футбольные хулиганы и банды мотоциклистов служат Кремлю и его операциям влияния в странах Запада. Как будто «Бойцовский клуб» смешали с «Безумным Максом» и сериалом «Американцы». Однако, именно это и происходит в Европе и Северной Америке. Российская разведка пытается использовать радикализируемых и обозленных молодых мужчин, чтобы подорвать демократии Запада изнутри. И не только в виртуальном мире, но и в вполне реальной жизни», - пишет издание.

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Частично эта стратегия столь привлекательна именно из-за ее абсолютной «дикости». Кажется маловероятным то, что российские спецслужбы будут вербовать или радикализировать скинхедов или других маргиналов на Западе. Кремль может легко заявить, что какими бы не были очевидными связи между праворадикальными группами в России и на Западе, они возникли спонтанно и не имеют никакого отношения к российскому государству. Но не зависимо от того, идет ли речь о сербских националистах в Черногории или неонацистах в Венгрии, присутствие руки российских спецслужб часто была разоблачена. Россия сейчас ведет войну против Украины, используя прикрытие в виде сепаратистов под строгим командованием армии России и вербуя правых фанатиков со всего мира: от Бразилии до Беларуси.

После вторжения в Украину Кремль усилил свою скрытую войну против западных демократий через так называемые «активные мероприятия», используя правых радикалов и агрессивные группы. Эти группы стали идеальными агентами для осуществления двойной цели Москвы по дестабилизации западного общества и инфильтрации в политическую и бизнес-элиту разных стран. Выстраивая отношения с правыми и левыми радикалами, Кремль воспитал для себя удобных местных суррогатов, которые могут усилить острые темы в обществе так же, как российские тролли в интернете распространяют выгодные для российского правительства противоречивые нарративы. В то же время, будет не правильно утверждать, что партнерство Кремля с этими группами – это всегда «брак по расчету». Часто оно происходит из-за одинаковых враждебных взглядов на Запад и совместного желания его уничтожить.

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Вербовка Кремлем скинхедов, байкеров, футбольных хулиганов и членов бойцовских клубов не всегда происходит для свержения демократических правительств. Чаще они нужны российской власти для того, чтобы посеять хаос в странах Запада или ослабить их демократические институты. Однако, в отдельных случаях, как вот в Украине, эти марионетки и «полезные идиоты» могут напрямую выполнять задачи и воплощать операции Кремля.