Американское агентство включило страны Балтии в перечень потенциальных горячих точек 2015 года

Как передает Delfi, Bloomberg включил страны Балтии в обзор под ироничным названием "Мировой гид пессимиста на 2015 год". Опираясь на опрос экспертов по внешней политике, военному делу и экономике, информационное агентство назвало места в мире, в которых при наихудшем сценарии возможна эскалация международных конфликтов.

Первая "горячая точка" - Сирия и прилегающий регион. Там, по данным Bloomberg, может начаться настоящий ад, если насилие в Сирии распространится на соседние страны, а "Исламское государство" и режим Башара Асада преодолеют последние признаки сопротивления.

«Дальше - Израиль и его конфронтация с Палестиной. Следующий пункт - Иран и его ядерная программа. Якобы, если переговоры между Ираном и международным сообществом по этому вопросу не увенчаются успехом, то Израиль может начать "региональную войну"», - говорится в сообщении.

В списке доминирует Ближний Восток. После этих пунктов - Западный берег, вопрос дальнейшей позиции Саудовской Аравии. Далее - страны Балтии.

"Владимир Путин вредит странам НАТО, разжигая проблемы с русскоязычным меньшинством в Эстонии и Латвии, а также - с Калининградской областью, которая расположена между Литвой и Польшей. Инциденты с авиацией, которые наблюдаются в последнее время, демонстрируют желание России испытывать мощности НАТО и в будущем", - пишет Bloomberg.

После стран Балтии - небольшой географический скачок в сторону Украины. По данным Bloomberg, если пророссийские сепаратисты задумают создать сухопутный коридор между Россией и Крымом, то это снова станет поводом для противостояния Кремля и Запада.

Читайте такжеСтраны Балтии в три раза увеличат финансирование воздушной полиции НАТОТо, что страны Балтии оказались в списке "пессимистов" Bloomberg - хорошее явление, считает преподаватель Института международных отношений и политических наук Томас Янелюнас. По его словам, это как раз означает, что страны региона, которые вслух говорят об опасности Путина, были услышаны.

"Можно взглянуть даже положительно. Определенные наши предупреждения в публичном пространстве, работа дипломатов - и с зарубежными СМИ, и с политиками-партнерами - такую информацию уже утвердила. Мы сами" напросились "на такую позицию", - сказал Янелюнас.

По его словам, мнение экспертов, с которыми говорил Bloomberg, сигнализирует, что регион стран Балтии на мировой арене оценивается как "определенный риск". Правда, преподаватель не считает, что Россия в следующем году в нашем регионе будет делать нечто большее, чем делает сейчас.

"Я бы не дал много процентов, что в следующем году могут оспорить систему гарантий НАТО", - сказал Янелюнас.

По словам политолога, Россия выбирает страны Балтии как арену, на которой показывает, что "может вести себя агрессивно". Кроме того, по его мнению, "наш регион для этого лучше всего подходит".

Читайте такжеГенсек: истребители НАТО 400 раз поднимались в воздух из-за провокации РФ"В других местах, вблизи другой границы НАТО и России, вряд ли это будет выглядеть убедительно", - сказал собеседник.

По его словам, оценка обозреватели Bloomberg показывает, что региону удалось обратить внимание мирового сообщества на проблему своей безопасности. "И очевидно не зря", - подытожил Янелюнас.