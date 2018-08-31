Лукашенко пожаловался на пьянство в правительстве

Александр Лукашенко призвал руководителей правительства Беларуси знать меру при употреблении спиртного.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве, назвав одной из причин проблему пьянства.

Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления Правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в Правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", - заявил Лукашенко.

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают", - подчеркнул белорусский лидер.

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"И я это говорю не столько даже для вас, а для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля. Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят. А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться", - констатировал Глава государства.

Александр Лукашенко призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного.

Вместе с тем президент Беларуси подчеркнул, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода. И забывают о работе, - сказал он. - Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант - пьянство - он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет".

Одним из тех, кто был уволен за пьянство, был министр энергетики Беларуси.

"Что касается Министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?" - отметил Лукашенко.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко поменял состав правительства страны.