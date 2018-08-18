Лукашенко сменил премьер-министра Беларуси

Лукашенко поменял состав правительства страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поменял состав правительства страны.

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Премьер-министром назначен глава Банка развития Сергей Румас. Первым вице-премьером - руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин, передает "БелТА". Вице-премьером стал посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он будет отвечать за социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Также вице-премьерами будут глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко и зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси Владимир Кухарев. По словам президента, Кухарев займется вопросами строительства, ЖКХ, транспорта. «Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», - сказал он.

Министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности - Павел Утюпин, а министром связи и информатизации - Константин Шульган.

В начале недели Александр Лукашенко отправил в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.