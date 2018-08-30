Два гектара земли, квартира в Москве, "Майбах": росСМИ рассказали о "скромном" наследстве Кобзона

У певца осталось роскошная резиденция в Подмосковье и пентхаус в сердце Москвы.

Ушедший из жизни 80-летний российский певец-украинофоб Иосиф Кобзон оставил своим близким внушительное наследство. В частности - недвижимость в Москве и Подмосковье, а также элитный автомобиль.

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Как сообщает Super, в подмосковном поселке Баковка Кобзону принадлежало 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек: жилые дома площадью 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом на 568 кв.м, дом охраны на 417 кв.м, а также хозблок площадью 191 кв.м. Примерная стоимость всей «резиденции» составляет около 400 000 000 рублей.

Кроме того, певцу принадлежала элитная квартира в самом сердце Москвы: двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв.м. Стоимость жилья, как отмечается, составляет примерно 500 000 000 миллионов рублей.

Родственники певца могут получить в наследство его автомобиль люкс-класса Mercedes Maybach стоимостью более 10 000 000 рублей.

Иосиф Кобзон оставил после себя большую семью: у него остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался сегодня, на 81 году жизни. Последний месяц он провел в больнице.