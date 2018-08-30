Актриса фильмов для взрослых пожаловалась на "кошмарные" съемки в жестком порно (фото)

30-летняя актриса заявила, что она, как и многие другие женщины из порнобизнеса, пытается быть воспринятой всерьез в своих обвинениях в домогательствах.

Порноактриса Дженни Блиге призвала коллег поделиться историями насилия, происходящими в индустрии эротических фильмов. По ее словам, актрисы постоянно сталкиваются с насилием и неуважением.

Ее заявление опубликовало издание New York Post. Блиге пожаловалась, что съемки в жестком порно стали для нее настоящим кошмаром.

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По ее словам, она задыхалась и почти лишалась сознания. Однако на попытки остановить съемки режиссер заявил, что она все портит и потребовал вернуться в кадр.

«Я чувствовала себя беспомощной. Все мои кошмары о съемках таких сцен оказались правдой», — рассказала девушка.

30-летняя актриса заявила, что она, как и многие другие женщины из порнобизнеса, пытается быть воспринятой всерьез в своих обвинениях в домогательствах. Блиге уверяет, что к их рассказам относятся с недоверием, в отличие от откровений, которыми делились голливудские звезды во время флешбома #MeToo.