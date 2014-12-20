Беларусь ввела мораторий на повышение цен потребительских товаров и тарифов на услуги монополистов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

"Принято решение о введении моратория на повышение цен на потребительские товары, а также на любое повышение тарифов на услуги естественных монополий и субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарном рынке", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что такое решение принято, чтобы не допустить роста розничных цен и обеспечить внутренний потребительский рынок широким ассортиментом товаров.

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Как отмечается в сообщении, регуляторам сферы производства потребительских товаров, а также производителям бытовой техники "Атлант" и "Горизонт" поручено увеличить поставки продукции в розничную торговлю без роста отпускных цен.

"Считать невыполнение поручения несовместимым с пребыванием руководителей этих органов и организаций на занимаемых должностях", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дано поручение относительно прекращения нелегального импорта в Беларусь.