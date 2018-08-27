Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия США

У американцев будет возможность выразить почтение сенатору.

Гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа, будет доставлен в ротонду Капитолия США.

Об этом сообщил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан в своем твиттере.

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«Сенатор Джон Маккейн будет лежать в ротонде Капитолия США. Сложно представить человека, более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность выразить почтение герою и государственному деятелю», — написал Райан.

Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.