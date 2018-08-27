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Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия США

01:42, 27 августа 2018
Мир
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Приспущенные флаги в США / REUTERS

Об этом сообщил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан в своем твиттере.

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«Сенатор Джон Маккейн будет лежать в ротонде Капитолия США. Сложно представить человека, более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность выразить почтение герою и государственному деятелю», — написал Райан.

Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.

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Теги: #смерть#США#Джон Маккейн