Владимир Огрызко выразил благодарность Франции

На первое полугодие текущего года запланирован визит в Украину Президента Франции Николя САРКОЗИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня во Франции министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО провел переговоры с дипломатическим советником Президента Франции Ж.-Д.ЛЕВИТОМ.

В ходе беседы были обсуждены принципиальные аспекты взаимодействия сторон в контексте поисков обоюдно приемлемых формул поддержки французской стороной европейских и євроатлантичних направлений Украины.

В.ОГРЫЗКО выразил благодарность французской стороне за поддержку евроинтеграционных стремлений нашего государства и новой инициативы высшего руководства Франции по определению концептуально нового статуса Украины в отношениях с ЕС.

Стороны отметили заметный рост двусторонних контактов, в том числе – высокого и наивысшего уровней. В этом контексте было подчеркнуто, что парижские встречи президентов, которые состоялись 5 октября прошлого года и 20 февраля этого года, являются этапными событиями в двусторонних отношениях.

Были также обсуждены конкретные вопросы, связанные с запланированным на первое полугодие в этом году визитом в Украину Президента Франции Н.САРКОЗИ, и визитом во Францию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в сентябре этого года для участия в саммите Украина-ЕС.

Собеседники выразили общую позитивную оценку состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности – на межотраслевом уровне.

Также сегодня министр иностранных дел Украины встретился с главой Комиссии по иностранным делам, по вопросам обороны и вооруженных сил Сената Французской Республики сенатором Ж. де РОАНОМ.

В.ОГРЫЗКО проинформировал французского сенатора о внутриполитической ситуации в Украине и очертил внешнеполитические приоритеты нашего государства – европейскую и євроатлантичну интеграцию.

Стороны обсудили вопрос относительно євроатлантичної интеграции Украины, в частности перспективы приглашения нашего государства к ПДЧ относительно НАТО. Французский сенатор засвидетельствовал поддержку Украины в ее европейском и євроатлантичному направлении. Ж. де РОАН отметил важность проведения в этой связи массива мероприятий внутри Украины ради представления общественности объективной информации о сути и заданиях НАТО.

Сенатор поинтересовался также ситуацией относительно Приднестровского урегулирования, подчеркнув важность возобновления переговорного процесса по этому вопросу в формате „5+2”. Ж. де РОАН отметил важную роль Украины в вопросе Приднестровского урегулирования.