В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
19:52, 18 декабря 2014Мир
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Непала, информации о жертвах пока нет.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км / mir24.net
Об этом сообщил Индийский метеорологический департамент, передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к востоку от города Катманду, столицы Непала. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 21:02 по местному времени в самом Непале и в Индии, в том числе в городе Патна, административном центре штата Бихар.
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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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