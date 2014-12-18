В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2

Об этом сообщил Индийский метеорологический департамент, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к востоку от города Катманду, столицы Непала. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 21:02 по местному времени в самом Непале и в Индии, в том числе в городе Патна, административном центре штата Бихар.

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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.