У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 баллов
01:24, 07 декабря 2014Мир
0 0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на воскресенье у берегов индонезийского острова Ямдена.
Очаг землетрясения залегал на глубине 117 км / mir24.net
Об этом сообщает Геологическая служба США, передают РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в 22.05 UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 222 километрах к северо-западу от города Саумлаки, остров Ямдена. Очаг землетрясения залегал на глубине 117 километров.
Читайте такжеЭксперты пообещали Центральной Азии сильные землетрясения в течение более 10 лет
Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter