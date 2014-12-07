У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Об этом сообщает Геологическая служба США, передают РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 22.05 UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 222 километрах к северо-западу от города Саумлаки, остров Ямдена. Очаг землетрясения залегал на глубине 117 километров.

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Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.