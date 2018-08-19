Трамп объяснил, зачем "тратит время" на встречи с мировыми лидерами
02:40, 19 августа 2018Мир
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"Если ты президент - ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", - объяснил Трамп.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он встречается с мировыми лидерами. Он записал видеообращение и опубликовал его в Twitter.
August 18, 2018
"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще попусту трачу на это свое время. Дело в том, что-то очень важно: если ты президент - ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", - объяснил Трамп.
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"Переговоры с иностранными лидерами - это хорошо, а не плохо. Ничего страшного не случится, они приносят только пользу. Особенно если президент знает, что он делает", - отметил Трамп.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что уже вернул Америке величие.
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