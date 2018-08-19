Трамп объяснил, зачем "тратит время" на встречи с мировыми лидерами

"Если ты президент - ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", - объяснил Трамп.​

Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он встречается с мировыми лидерами. Он записал видеообращение и опубликовал его в Twitter.

"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще попусту трачу на это свое время. Дело в том, что-то очень важно: если ты президент - ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", - объяснил Трамп.​

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"Переговоры с иностранными лидерами - это хорошо, а не плохо. Ничего страшного не случится, они приносят только пользу. Особенно если президент знает, что он делает", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что уже вернул Америке величие.