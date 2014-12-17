США и Куба начинают восстанавливать дипломатические отношения

Гражданин США Алан Гросс, арестованный на Кубе пять лет назад и приговоренный к 15 годам заключения, освобожден, сообщает BBC.

Его арест и обвинения в нелегальных поставках спутникового оборудования являлись одним из главных препятствий налаживания диалога между Кубой и США.

Тем временем, в Вашингтоне сообщили о том, что в ближайшее время в Гаване может быть открыто американское посольство, а во Флориде - отпущены трое кубинцев, арестованных за шпионаж.

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Одним из ожидаемых шагов может также стать нормализация банковских и торговых отношений США и Кубы.

Сообщается, что в ближайшее время кубинский лидер Рауль Кастро выступит с официальным заявлением об отношениях Гаваны и Вашингтона.

Напомним, США разорвали дипломатические отношения с Кубой еще в январе 1961 года. За год до этого американцы ввели против республики торговое эмбарго. После этого между странами установились натянутые отношения.