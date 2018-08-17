Судья по делу Манафорта заявил, что получил угрозы

Судья не раскрыл детали относительно угроз, но сказал, что этого достаточно, чтобы быть осторожным с раскрытием личных данных присяжных.

Судья Томас Эллис, возглавляющий слушания по делу Пола Манафорта, заявляет, что получил угрозы и не собирается разглашать имена и адреса присяжных, которые от него требуют СМИ.

Об этом сообщает УП со ссылкой на CNN.

"Я получил критику и угрозы. Я должен был догадаться, что они будут", - сказал он в пятницу адвокату, который представляет в суде семь медиа-организаций.

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Эллис не раскрыл детали относительно угроз, но сказал, что этого достаточно, чтобы быть осторожным с раскрытием личных данных 12 основных и 4 запасных присяжных.

"Я и не представлял, что это дело вызовет такой общественный интерес. Мне до сих пор странно", - сказал судья.

Он сообщил, что его всюду сопровождают маршалы, даже в гостинице, где он живет во время слушания этого дела. Но присяжные, по его словам, не имеют такой защиты.

Эллис заметил, что разглашение имен присяжных может привести к тому, что в будущем люди не захотят быть присяжными в таких важных делах.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».