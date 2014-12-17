Россия удерживает в СИЗО около 30 украинских пленных - адвокат Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сообщил адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин.

"Из того что нам известно от правозащитников и некоторых украинских граждан, родственников тех, кто оказался в плену под Иловайском и был передан в Россию, мы знаем, что речь идет о трех десятках людей", - сказал он.

По словам Фейгина, среди этих 30 украинских пленных, содержащихся в российских СИЗО, военнослужащие разных "парамилитарных образований", военнослужащие Вооруженных сил Украины и регулярных частей.

Читайте такжеСавченко собирается продолжать голодовку минимум до 22 декабря"Они находятся в разных следственных изоляторах. Это подтверждает ряд правозащитных организаций, которые занимаются их судьбой", - сказал он и отметил, что в этой ситуации украинский МИД должен обратиться в российский МИД, обратиться в следственный комитет в отношении лиц, которые привлечены по уголовному делу, по которому проходит также Савченко, и потребовать представить этот список граждан Украины.

По его словам, успех в деле Савченко станет прецедентом и будет способствовать освобождению остальных украинских военнопленных.