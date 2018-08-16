Экс-советник Трампа обнародовала еще одну тайную аудиозапись

Эта тайная запись – одна из нескольких, которые Маниголт-Ньюман предала гласности на этой неделе.

Бывшая советник президента США Омароса Маниголт-Ньюман в четверг обнародовала еще одну тайную аудиозапись, которая, по ее словам, подтверждает, что Дональд Трамп хотел заставить ее замолчать после того, как она была уволена из Белого дома.

Как передает Голос Америки, в записи, озвученной на канале на MSNBC, невестка Трампа, Лара Трамп, предлагает Маниголт-Ньюман работу за 15000 долларов в месяц - не требующую, чтобы та являлась в тот или иной офис или выполняла определенные обязанности, кроме одной – положительно отзываться о Трампе в период его кампании по переизбранию.

При этом можно узнать голос Лары Трамп - супруги Эрика Трампа - она упоминает о сообщении New York Times, в котором высказывается предположение, что у Маниголт-Ньюман имеется информация, которая может нанести ущерб Трампу.

"Это явно похоже на то, что у вас в заднем кармане есть что-то, что нужно вытащить. Ясно, что, если вы попадаете в эту кампанию, то мы не сможем, мы должны...",- говорит Лара Трамп.

Читайте также"Со слезами на глазах" умоляла о работе: Трамп назвал свою экс-помощницу "чокнутой"

"О Боже, нет", - прерывает ее Маниголт-Ньюман.

"Все, все, положительные, не правда ли?", - спрашивает Лара Трамп.

Эта тайная запись – одна из нескольких, которые Маниголт-Ньюман предала гласности на этой неделе, чтобы подкрепить утверждения, содержащиеся в ее книге "Сорвавшийся с петель".

В письменном ответе, распространенном в четверг, Лара Трамп заявила, что вся ее семья беспокоилась о Маниголт-Ньюман после того, как ее уволили, "потому что мы понятия не имели о причинах ее увольнения", но "...все еще хотели, чтобы она оставалась в нашей команде, поскольку проявляли заботу о ней лично".

По словам Лары Трамп, именно поэтому она предложила Маниголт-Ньюман работу в рамках кампании по переизбранию Трампа. Она пояснила, что это было сделано, когда "мы ничего не знали о грубых нарушениях (Маниголт-Ньюман) этических норм во время ее пребывания в Белом доме".

Лара Трамп говорит, что последняя аудиозапись - "мошенничество" и что фрагменты разговора, переданные MSNBC, "имели место в ходе многочисленных телефонных разговоров в течение нескольких недель".

Как подчеркивает Лара Трамп, она относилась к Омаросе как к другу и товарищу по предвыборной кампании и "потрясена ее предательством".

Напомним, ранее экс-советник президента Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала разговоры, которые вела в Белом доме, включая беседу об ее увольнении главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате, где принимаются усиленные меры безопасности.