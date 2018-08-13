Экс-советник Трампа заявила, что записывала разговоры в Белом доме

В Белом доме заявили, что книга экс-советника президента США «полна лжи и ложных обвинений», а сам Трамп в субботу назвал Омаросу Маниголт-Ньюман «никчемной».

Бывший советник президента Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила в воскресенье, что тайно записывала разговоры, которые вела в Белом доме, включая беседу об ее увольнении главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате, где принимаются усиленные меры безопасности.

Это крайне необычное признание сразу же вызвало критику со стороны союзников президента, пишет Голос Америки..

Фрагменты ее разговора с Келли были воспроизведены в эфире программы «Встреча с прессой» на канале NBC, в которой она появилась в связи с публикацией ее новой книги «Сорвавшийся с петель» (Unhinged), которая поступает в продажу на днях

В этой книге она дает мрачную характеристику президенту Дональда Трампа. Маниголт-Ньюман была участницей реалити-шоу Трампа The Apprentice и утверждает, правда, без каких-либо доказательств, что существуют записи этого шоу, на которых Трамп произносит слово «негр».

При этом она пишет, что сама не прослушивала эти записи. Однако она заявила ведущему Чаку Тодду, что после завершения работы над книгой она слышала запись Трампа во время поездки в Лос-Анджелес. «Я слышала его голос так же ясно, как ваш сейчас», – сказала она.

Однако другая запись, которую она обсуждала в воскресенье, может оказаться столь же взрывоопасной.

«Кто в здравом уме считает уместным тайно записывать главу аппарата Белого дома в ситуационной комнате?» – написала в «Твиттере» председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.

В ситуационную комнату запрещено проносить сотовые телефоны и другие записывающие устройства.

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В записи, которая была воспроизведена в эфире, и которую Маниголт-Ньюман цитирует в своей книге, можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время, проведенное ею в Белом доме, как год «службы стране», и упоминает о потенциальных «трудностях в будущем», связанных с ее «репутацией».

Маниголт-Ньюман сказала, что расценила этот комментарий, как «угрозу», и отстаивала правоту своего решения тайно записать этот и другие разговоры в Белом доме, посчитав это формой защиты.

«Если бы у меня не было этих записей, никто в Америке мне бы не поверил», – сказала она.

Белый дом пока не отреагировал на запись разговора, но попытался дискредитировать книгу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что книга «полна лжи и ложных обвинений», а Трамп в субботу назвал Маниголт-Ньюман «никчемной».

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй также усомнилась в достоверности заявлений Маниголт-Ньюман в интервью программе «На этой неделе» на канале АВС.

«До этой книги я никогда не слышала, чтобы Омароса говорила такие ужасные вещи о нынешнем президенте», – сказала она, заметив, что Маниголт-Ньюман давала «яркую оценку Дональду Трампу, как бизнесмену, звезде шоу The Apprentice, кандидату в президенты, а затем и президенту США».

По словам Конуэй, за два с лишним года работы с Трампом она никогда не слышала, чтобы он допускал оскорбления расистского характера в чей-либо адрес.

Маниголт-Ньюман на протяжении многих лет была убежденным сторонником президента. Будучи афроамериканкой, занимающей высокую должность в Белом доме, она опровергала утверждения о том, что президент является расистом.

Теперь она заявляет, что Трамп «использовал» ее на протяжении нескольких лет, и называет его «мошенником», который «маскируется под человека, открытого для работы с самыми разными группами людей», хотя является «настоящим расистом».

«Я была соучастницей в обмане страны, которым занимался Белый дом, – сказала она. – Я давала слабину, когда дело касалось Дональда Трампа».

В годовщину акции сторонников идеи превосходства белой расы в Шарлотсвилле, Маниголт-Ньюман заявила, что Трамп использует расовый вопрос для «возбуждения его электоральной базы», и что он неспособен объединить страну, поскольку «ставит себя выше страны каждый день».